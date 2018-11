Actualidade

A AR&PA - Bienal Ibérica do Património Cultural abre hoje em Valladolid, em Espanha, com Portugal a apresentar várias comunicações sobre o setor, nomeadamente, resultados preliminares do estudo "Património Cultural em Portugal: avaliação do valor económico e social".

No âmbito da AR&PA - Bienal Ibérica do Património Cultural, que se realiza até domingo no Centro Cultural Miguel Delibes, naquela cidade da região autónoma espanhola de Castela-Leão, têm lugar as Jornadas Técnicas, nas quais, hoje, são apresentados os resultados preliminares do estudo dado a conhecer, publicamente, em abril último, e que visa traçar conjeturas económicas para 4.000 pontos patrimoniais, e apresentar uma previsão de visitantes.

Em Valladolid, o estudo vai ser apresentado pela sua coordenadora, a historiadora de arte Catarina Valença Gonçalves, diretora-geral da Spira, agência de revitalização patrimonial, por José Tavares, da Nova School of Business and Economics, da Universidade Nova, e por José Maria Lobo de Carvalho, do Observatório do Património, também da equipa de coordenação.