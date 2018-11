EUA/Eleições

Dois terços dos lusoamericanos que se candidataram a cargos públicos na Califórnia foram eleitos, elevando para 132 o número de representantes de origem portuguesa naquele estado norte-americano.

De acordo com a contabilidade final feita pela Coligação Luso-Americana da Califórnia (CPAC, na sigla em inglês), 54 lusodescendentes garantiram a reeleição ou conquistaram lugares pela primeira vez em cargos locais, estaduais e federais nas eleições intercalares de terça-feira, com destaque para os três representantes no congresso americano, Jim Costa, David Valadão e Devin Nunes.

O presidente da CPAC, Diniz Borges, considerou o resultado "bom", mas frisou que "gostaria de ter visto mais mulheres lusodescendentes a concorrerem, tal como aconteceu no país". Na lista de 82 candidatos, 15 eram mulheres e 12 foram eleitas.