Actualidade

As exportações chinesas para os Estados Unidos aumentaram, em outubro, à medida que as fábricas do país apressam a entrega de ordens para evitar o aumento das taxas alfandegárias impostas pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

Dados das alfandegas chinesas hoje publicados revelam que as exportações para os EUA subiram 13,3%, face ao mesmo mês do ano passado, para 42,7 mil milhões de dólares, acima da subida homóloga de 13%, registada em setembro.

No mesmo mês, as importações pela China de bens norte-americanos aumentaram 8,5%, para 10,9 mil milhões de dólares, depois de terem crescido 9%, em setembro.