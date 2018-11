Actualidade

A China gastou quase 32 mil milhões de dólares das suas reservas cambiais para evitar a queda da moeda chinesa, em outubro, a maior intervenção em quase dois anos, após o yuan recuar quase 10% desde abril.

Dados oficiais hoje revelados pela Administração Estatal de Divisas revelam que as reservas cambiais da China, as maiores do mundo, caíram em outubro, de 3,087 biliões de dólares para 3,053 biliões.

Excluindo efeitos de valorização, os dados indicam um intervenção das autoridades de 32 mil milhões de dólares, para segurar o valor do yuan, a maior desde janeiro de 2017.