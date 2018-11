Actualidade

O especialista em políticas climáticas Siddharth Singh, que acaba de publicar o livro "The Great Smog of Índia", adverte que a poluição do ar é um "assassino silencioso" que mata mais pessoas do que o terrorismo no seu país.

"Mais pessoas morrem da poluição do ar do que do terrorismo ou de todas as guerras entre a Índia e o Paquistão juntas", explicou o escritor em entrevista à agência espanhola Efe em Nova Deli, cuja camada de poluição no ar que ali se regista é confundida com um denso nevoeiro.

Singh culpa o desdém com que a questão é encarada pelas autoridades, já que não são confrontadas com mortes "espetaculares", agravando principalmente doenças preexistentes ou provocando outras mais tarde.