Actualidade

O Wynn Resorts apresentou hoje lucros de 156,1 milhões de dólares (136,2 milhões de euros) e quase duplicou os resultados alcançados no período homologo de 2017, com os casinos em Macau a serem decisivos no resultado.

Entre julho e setembro, o grupo norte-americano registou receitas operacionais de 1,7 mil milhões de dólares (1,5 mil milhões de euros), um aumento de 10,2% relativamente ao mesmos meses do ano anterior.

O EBITDA ajustado (resultados antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) foi de 504,4 milhões de dólares, mais 6,6% comparando com o mesmo período do ano passado, pode ler-se no comunicado.