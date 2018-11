Actualidade

O campeão FC Porto e o Sporting de Braga, isolados no comando da I Liga de futebol, defrontam-se no sábado, no principal jogo da 10.ª jornada, na qual o Benfica tenta regressar aos triunfos no campeonato.

Com 21 pontos, 'dragões' e bracarenses lideram o campeonato, com dois pontos de avanço sobre o Sporting, três sobre o Rio Ave e quatro sobre o Benfica, e jogam no Estádio do Dragão, no sábado, às 20:30.

Desde a derrota com o Benfica (1-0), a segunda na I Liga, o FC Porto somou seis vitórias consecutivas, duas sobre o Lokomotiv Moscovo para a Liga dos Campeões, duas para o campeonato (Feirense e Marítimo), uma para a Taça de Portugal (Vila Real) e uma para a Taça da Liga (Varzim).