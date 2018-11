Actualidade

O dramaturgo britânico Martin Crimp deslocou-se ao Porto, para desmontar as suas técnicas de escrita e revelar os segredos da sua inspiração.

O objetivo da sessão "O resto devem conhecer do cinema", que decorreu na noite de quarta-feira, no âmbito das conferências Fórum do Futuro, organizadas pela Câmara do Porto, era explicar por que as peças da Grécia clássica ainda hoje inspiram os autores contemporâneos.

Mas o dramaturgo Martin Crimp acabou a montar "um teatro anatómico" na sala, autopsiando as suas formas de inspiração e a forma como produz as suas mais conhecidas peças teatrais.