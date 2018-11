Actualidade

A cantora canadiana Diana Krall vai atuar em julho de 2019, em Cascais, sendo o primeiro nome anunciado para o festival EDPCoolJazz 2019, revelou hoje a organização.

Há mais de trinta anos ligada ao jazz, Diana Krall estará a 24 de julho no Hipódromo Manuel Possolo, um dos espaços de atuações do CoolJazz, cujo cartaz da 16.ª edição se estenderá pelo mês de julho.

Diana Krall, que iniciou estudos de piano com quatro anos e começou a cantar profissionalmente com 15, tem uma longa relação com o público português, iniciada nos anos 1990, quando deu os primeiros concertos em Portugal.