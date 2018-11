PPE

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, escusou-se hoje a revelar o candidato que o seu partido vai apoiar para representar o Partido Popular Europeu na corrida à presidência da Comissão Europeia.

À entrada do congresso da maior família política europeia, que hoje vai escolher em Helsínquia o candidato do PPE à presidência do executivo comunitário, Assunção Cristas voltou a negar-se a anunciar se os centristas apoiam o alemão Manfred Weber ou o finlandês Alexander Stubb.

Na quarta-feira, a líder do CDS-PP tinha remetido a sua decisão para depois do debate entre os dois candidatos, que aconteceu ao final da tarde. Contudo, hoje, Cristas entrou na sala principal do Messekeskus de Helsínquia sem querer nomear o 'seu' candidato.