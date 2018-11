Actualidade

O cantor português Tony Carreira atua no sábado em Guimarães, naquele que será o primeiro de três concertos de encerramento das comemorações de 30 anos de carreira, antes de uma pausa "no seu percurso musical", por tempo indeterminado.

No âmbito das comemorações dos 30 anos de carreira, assinalados este ano, o cantor editou na sexta-feira "As canções das nossas vidas", álbum gravado em janeiro em dois espetáculos acústicos, no Theatro Circo de Braga, no qual Tony Carreira revisita repertório antigo.

O disco, de acordo com a editora discográfica Sony, "resume o seu percurso musical" e inclui "êxitos marcantes, como 'A Vida Que Eu Escolhi', 'Sonhos de Menino', 'Sem Ti Eu Não Sei Viver', 'Ai destino, ai destino', 'Depois de Ti (Mais Nada)', entre muitos outros".