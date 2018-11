Actualidade

A autobiografia do sul-africano Trevor Noah, apresentador do Daily Show, que conta com humor a sua história dramática em pleno regime do apartheid, e faz uma declaração de amor à mãe, chega às livrarias portuguesas no dia 16.

"Sou um crime. Nascer e crescer no apartheid" é o título do livro que a editora Tinta-da-China publica agora em Portugal, e que foi lançado em 2016 nos Estados Unidos, tendo-se tornado imediatamente um 'best-seller'.

É do crime de nascer mulato durante o apartheid na África do Sul que trata este livro, uma história de vida que Trevor Noah conta na primeira pessoa, em 18 pequenos ensaios simultaneamente hilariantes e intimistas.