Actualidade

A cantora Lura apresentou o seu novo EP, "Alguém di Alguém", no qual utiliza, pela primeira vez, sonoridades eletrónicas, como uma antecipação do seu próximo álbum, que será "uma mensagem de esperança" e sairá no próximo ano.

"Este é um EP, modelo discográfico muito dentro da moda, que tem três temas, 'Nina', que dedico à minha filha, o dueto com Gaël Faye, 'Crepuscular Solidão', e o tema que dá o título", disse a cantora e compositora à agência Lusa.

Lura definiu "Alguém di Alguém", de sua autoria, como "um funaná com uma batida animada e alegre".