Actualidade

Única presença portuguesa na grande mostra da fotografia mundial, Paris Photo, a Galeria Carlos Carvalho, sediada em Lisboa, apostou em obras de cinco artistas portuguesas para continuar a impressionar este salão internacional e mostrar "um trabalho de qualidade".

A 22.ª edição do Paris Photo abriu hoje e reúne, até domingo, 11 de novembro, no Grand Palais, em Paris, 199 galerias de fotografia de 28 países, no que é considerado um dos mais prestigiados salões de fotografia no Mundo. Portugal está representado através da Galeria Carlos Carvalho que marca presença numa das alas mais movimentadas da mostra.

"Desta vez trazemos cinco artistas e peças diferenciadas. Queremos manter um trabalho de qualidade. Esta é uma feira mítica, incontornável e a mais importante a nível mundial", disse Carlos Carvalho, em declarações à Agência Lusa.