PPE

O comissário europeu Carlos Moedas disse hoje respeitar a decisão do PSD de apoiar Manfred Weber como candidato do Partido Popular Europeu (PPE) à presidência da Comissão Europeia, não escondendo, contudo, a sua afinidade pessoal com Alexander Stubb.

"É uma escolha muito difícil, porque eu realmente tenho uma afinidade pessoal muito grande com o Alexander Stubb. Acho que ele é realmente um candidato extraordinário. Os dois são muito bons e acho que, ontem [quarta-feira], o debate foi muito equilibrado, estiveram muito bem. Mas conheço Alexander Stubb há muito tempo, é um homem que acredita que o futuro da política não é através de explorar o medo, mas sim as esperanças das pessoas e as oportunidades", apontou.

Amigo pessoal do antigo primeiro-ministro finlandês, o comissário europeu para a Investigação, Ciência e Inovação disse respeitar a decisão do seu partido, mas reconheceu que "obviamente" tem uma afinidade "muito maior" com Stubb.