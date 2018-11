Actualidade

Uma missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) encontra-se em Moçambique para consultas com as autoridades locais sobre a evolução da situação macroeconómica do país, disse hoje o ministro da Economia e Finanças moçambicano, Adriano Maleiane.

"Está cá uma missão do FMI para ver onde estamos [em termos de situação macroecónimca] e analisar os melhores instrumentos de ajuda a Moçambique", declarou Adriano Maleiane.

A presença de técnicos daquela instituição financeira internacional faz parte de consultas regulares com o executivo sobre a situação do país, assinalou Maleiane, quando falava numa conferência organizada pelo Financial Times.