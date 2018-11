Actualidade

Pelo menos 12 pessoas morreram no tiroteio num bar da localidade californiana de Thousand Oaks, anunciou hoje o xerife de Ventura, Geoff Dean.

O autor do tiroteio, cuja identidade é ainda desconhecida, morreu no interior do bar "Bordeline", onde começou o tiroteio.

Uma das vítimas é o adjunto do xerife, que morreu no hospital depois de ter sido atingido ao "tentar salvar pessoas", disse Geoff Dean, acrescentando que há pelo menos 10 feridos.