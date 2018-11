Actualidade

As sonoridades das violas de arame de Portugal e do Brasil podem ser ouvidas, este fim de semana, no interior do concelho de Odemira, distrito de Beja, num encontro que vai discutir o futuro destes cordofones.

O 8.º Encontro de Violas de Arame, organizado pelo Centro de Valorização da Viola Campaniça e do Cante de Improviso, vai juntar no mesmo 'palco', na aldeia de S. Martinho das Amoreiras, as violas campaniça (Alentejo), braguesa (Minho), beiroa (Beira Baixa), de arame (Madeira), da terra (Açores) e caipira (Minas Gerais/Brasil).

"Vamos receber outros 'parentes' da viola campaniça, violas tradicionais de outras regiões do país e de outros países onde existem violas que são a mesma, mas que foram sendo transformadas pelo povo, sendo cada uma distinta da outra" e "mantendo a sua originalidade", explicou hoje à agência Lusa Pedro Mestre, coordenador do centro de valorização.