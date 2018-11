Actualidade

Moçambique quer juntar todos os credores dos empréstimos não declarados num fórum para troca de dívida no primeiro trimestre de 2019, disse hoje o ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleiane.

"Vai ser necessário continuar a trabalhar, para podermos, no principio do próximo ano, ir ter com todos, num fórum, para pedir a autorização geral dos credores para a mudança dos instrumentos" que sustentam a dívida, referiu.

O governante falava aos jornalistas, em Maputo, à margem de uma conferência sobre a economia moçambicana organizada pela publicação Financial Times.