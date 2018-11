Actualidade

O Ministério Público enviou uma carta à Câmara Municipal de Lisboa, onde pede esclarecimentos ao município relativamente à Operação Integrada de Entrecampos, anunciou hoje o presidente, Fernando Medina, apontando que decorrem das questões já colocadas pelo CDS-PP.

Na reunião pública da Câmara Municipal de Lisboa, que decorre esta manhã nos Paços do Concelho, Fernando Medina (PS) foi questionado pelo CDS-PP se teria recebido alguma "intimação, ofício, a propósito da hasta pública de Entrecampos", e se ia dar conhecimento do conteúdo do documento aos restantes vereadores.

O presidente confirmou que a Câmara recebeu "ontem [quarta-feira], ao final da tarde", uma "carta do Ministério Público, junto do Tribunal Central Administrativo, com pedidos de informação relativamente à Operação Integrada de Entrecampos, referindo expressamente a questões colocadas pelo CDS".