Os defesas José Fonte e Raphael Guerreiro e os médios André Gomes e João Mário regressaram hoje aos convocados da seleção portuguesa de futebol, para os jogos com a Itália e a Polónia, da Liga das Nações.

André Gomes regressa aos eleitos do selecionador Fernando Santos, depois de ter representado pela última vez a seleção nacional, líder isolada do Grupo 3, em 26 de março de 2018, no jogo particular com a Holanda, que a equipa das 'quinas' perdeu por 3-0, em Genebra (Suíça).

Raphael Guerreiro, André Gomes e João Mário disputaram o último jogo internacional mais recentemente, em 30 de junho, na despedida lusa do Mundial2018, frente ao Uruguai, em jogo dos oitavos de final, que a seleção sul-americana venceu por 2-1.