Actualidade

O Governo timorense vai levantar 1,54 mil milhões de dólares do Fundo Petrolífero em 2019, o que representa mais de mil milhões acima do rendimento sustentável, para financiar as contas públicas de Timor-Leste, segundo a proposta de orçamento.

Esse levantamento é necessário para compensar o défice fiscal não petrolífero do Orçamento do Estado para 2019, que será o segundo mais elevado de sempre de Timor-Leste, ascendendo a 1.827 milhões de dólares, refere a proposta de Orçamento do Estado, a que a Lusa teve acesso.

A proposta de lei com o Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2019 foi hoje entregue pela ministra interina das Finanças, Sara Brites e pelo ministro da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares, Fidelis Magalhães, ao presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé Amaral, para o início da tramitação do documento.