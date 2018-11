Actualidade

O Tribunal Constitucional (TC) não apreciou o recurso apresentado pelo ex-deputado Duarte Lima no caso BPN/Homeland, no qual foi condenado a seis anos de cadeia, disse à Lusa fonte do tribunal.

O juiz-relator do TC tomou uma "decisão sumária de não conhecimento do recurso", isto é, não apreciou o conteúdo da contestação de Duarte Lima.

A mesma fonte adiantou que esta decisão é passível de recurso para a conferência de juízes do Tribunal Constitucional.