Web Summit

O fundador da Science4you, Miguel Pina Martins, disse hoje que a intenção da empresa portuguesa de entrar na bolsa com o lançamento de uma Oferta Pública de Distribuição (IPO) tem como objetivo os investidores de retalho.

"A oferta dirige-se ao retalho em Portugal, especialmente, mas aberto a quem quiser vir de fora", disse Miguel Pina Martins aos jornalistas junto ao 'stand' da StartUp Portugal na Web Summit, em Lisboa.

De acordo com o CEO da empresa portuguesa, a aposta está "muito focada nos investidores que conhecem, gostam e consomem a Science4you e que, podem participar no crescimento e futuro da empresa com ações".