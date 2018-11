Actualidade

A Coleção Carlos Rocha, com cerca de 6.000 peças de design que faz parte da História da publicidade do século XX em Portugal, foi depositada no Museu do Design e da Moda (MUDE), anunciou hoje esta entidade.

De acordo com o MUDE, que, além de exibir o acervo, também tem por missão investigar, apresentar, conservar e divulgar o design português, a Coleção Carlos Rocha foi doada por vontade aquele designer, e integra também núcleos de peças de seu pai, Carlos Rocha Pereira, e do tio, José Ferrer Rocha.

O "Núcleo Carlos Rocha" (1943-2016) contempla as várias fases do trabalho deste designer que marcou a cultura visual nacional durante várias décadas, com material representativo da obra gráfica, do produto e do design expositivo.