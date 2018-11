Web Summit

O continente africano ficou praticamente de fora do universo das cerca de 2000 'startups' presentes no Web Summit, que se apresenta como o maior evento tecnológico do mundo, estando a África lusofona representada apenas por Angola e Cabo Verde.

Num levantamento feito pela Lusa através do site da WebSummit a participação africana não vai além das 35 empresas, ficando abaixo de 2% do total.

Do Magrebe vieram dez equipas de empreeendedores (sete egípcias, uma da Argélia, uma da Tunísia e outra de Marrocos), enquanto a Africa subsaariana, conta com 25 'startups', entre as quais quatro de Angola e uma de Cabo Verde, em diferentes fases de desenvolvimento, de acordo com a classificação dada pela Web Summit aos expositores.