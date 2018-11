Actualidade

O treinador holandês Marcel Keizer vai comandar a equipa de futebol do Sporting, sucedendo a José Peseiro, confirmou hoje o clube Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos.

"Marcel Keizer deixou o cargo de treinador principal do Al Jazira Football Club, anunciou hoje o diretor Mohammed Saif Al Suwaidi, estando a sua substituição já em curso. O treinador adjunto Damien Hertog vai liderar a equipa interinamente", lê-se no comunicado do clube, no seu sítio na Internet.

Marcel Keizer, de 49 anos, chega ao Sporting, naquela que será a sua segunda experiência fora da Holanda, onde treinou clubes como o Telstar, Emmen, Cambuur e Ajax.