PPE

Assunção Cristas revelou que votou hoje em Alexander Stubb, o candidato derrotado por Manfred Weber no congresso do Partido Popular Europeu (PPE), e que deu liberdade de voto aos delegados do CDS-PP em Helsínquia.

"Posso dizer que votei no Alex Stubb, por uma razão muito simples: entendo que para um país da dimensão de Portugal é bom que tenhamos nas instituições máximas também pessoas que venham de países de uma dimensão mais pequena ou média, e que ajudem a compreender o que é, muitas vezes, estar na periferia da Europa e com problemas específicos em relação a questões que, muitas vezes, são centrais, mas que nos estão mais longínquas", explicou a líder centrista.

Assunção Cristas esclareceu que deu liberdade de voto aos restantes quatro delegados do CDS-PP - o eurodeputado Nuno Melo e os dirigentes nacionais Luís Queiró, Francisco Laplaine Guimarães e Diogo Belford --, uma vez que a preferência do partido recairia em candidatos que não apareceram, nomeadamente o negociador principal europeu para o 'Brexit', Michel Barnier.