O Centro de Estudos Querubim Lapa promove, entre sábado e domingo, no Hotel do Mar, em Sesimbra, uma discussão sobre a "integração das artes", a partir da obra do arquiteto Conceição Silva e do mestre Querubim Lapa.

De acordo com a organização, a conferência "Uma Visão Moderna - Arquitetura, Cerâmica e Design" decorre no sábado, dia 10, contando com a participação de especialistas que vão apresentar novas perspetivas sobre o trabalho do arquiteto Francisco da Conceição Silva e do artista plástico Querubim Lapa.

Pedro Lapa, Susana Barros Lapa, Célia Gomes, Maria Helena Souto e Rita Gomes Ferrão são os nomes dos oradores divulgados pela organização.