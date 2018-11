Web Summit

Raffi Krikorian, diretor de tecnologia do Comité Nacional Democrata (CND) do Partido Democrata, dos Estados Unidos da América, defendeu hoje, na Web Summit, em Lisboa, uma reformulação do sistema de votação americano.

"O nosso sistema de votação é inadequado e está completamente ultrapassado. Tenho a convicção de que temos de repensar completamente o modo como fazemos eleições, pois não podemos continuar num modelo em que cada Estado vota à sua maneira."

Raffi Krikorian, que revelou que a estrutura que lidera trabalha diária e incessantemente para identificar falhas no sistema eleitoral norte americano, relembrou que todas as agências de segurança provaram que as eleições presidenciais de 2016 tiveram interferência russa e garantiu que o Partido Democrata está a desenvolver todos os esforços para identificar potenciais ameaças no ato eleitoral marcado para 2020.