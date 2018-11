Web Summit

As "fortes rajadas de vento" registadas hoje deslocaram "cerca de um metro" um pilar da tenda do controlo de segurança montada pela Web Summit junto do pavilhão 4, informou a Feira Internacional de Lisboa (FIL).

Em comunicado enviado à agência Lusa, a FIL informou que o mau tempo registado entre as 11:30 e as 12:00 deslocaram o pilar da estrutura montada na entrada Norte, "tendo-se optado pelo encerramento da tenda de forma a não colocar em causa a segurança dos visitantes da Web Summit".

Assim, foi alterado o "procedimento de revista dos acreditados", lê-se no comunicado da dona da infraestrutura, que acolhe a cimeira de tecnologia e inovação desde há três anos e que o continuará a fazer até 2028.