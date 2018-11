PPE

Paulo Rangel e Assunção Cristas lembraram hoje a votação favorável dos eurodeputados do PSD e do CDS-PP à abertura de um inquérito para sancionar a Hungria por violações dos valores europeu para se posicionarem relativamente a Viktor Orbán.

"Sobre isso conhecem a minha posição, que é desde 2011 a mesma, e que só veio a ser reforçada pelo tempo: o tipo de aproximação que tem Viktor Orbán não é desejável num partido como o Partido Popular Europeu", vincou o eurodeputado social-democrata, referindo-se a uma eventual exclusão do Fidesz, partido do primeiro-ministro húngaro do grupo da maior família política europeia.

Paulo Rangel disse que o PPE está a fazer um caminho, que começou em setembro com a aprovação da abertura de um inquérito para sancionar a Hungria por violações dos valores europeus, e criticou o Partido Socialista Europeu por não fazer o mesmo relativamente à Eslováquia e à Roménia.