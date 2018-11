Web Summit

A 'startup' inglesa Wayne, que criou um programa para carros autónomos, venceu hoje o concurso para estas empresas em fase inicial na cimeira de tecnologia Web Summit, em Lisboa, divulgou o júri.

O anúncio foi feito pelo júri do 'pitch' (breve apresentação de uma empresa com apenas três a cinco minutos de duração) no palco principal do evento, na Altice Arena, depois da final de hoje, entre três companhias de um total de 168 de 40 países que concorreram.

Para a decisão contou, além do veredicto dos jurados, as votações dos participantes no evento, através da aplicação para telemóvel da Web Summit.