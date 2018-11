Web Summit

O Governo autorizou hoje um montante de 80 milhões de euros para compromissos financeiros com a organização da Web Summit nos próximos dez anos, segundo decisão do Conselho de Ministros.

A resolução do Conselho de Ministros hoje aprovada autoriza a realização da despesa decorrentes dos compromissos financeiros assumidos pelo Estado português até ao montante de 80 milhões de euros, repartidos por dez anos, entre 2019 e 2028.

O Governo aprovou ainda a assinatura do contrato celebrado entre o Governo, a Câmara Municipal de Lisboa e a Connected Intelligence Limited relativo àorganização do evento internacional Web Summit em Portugal no período de 2019 a 2028.