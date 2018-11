Actualidade

A criminalidade violenta e grave diminuiu 9% até setembro deste ano em relação ao mesmo período de 2017, revelou hoje no parlamento o ministro da Administração Interna

Eduardo Cabrita, que falava aos deputados no âmbito discussão na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2019, avançou também que, nos primeiros nove meses do ano, a criminalidade geral registou uma redução de cerca de 2,5%.

"A criminalidade violenta e grave, nos primeiros noves meses deste ano, regista uma redução de cerca de 9%, consolidando a tendência de redução de 2017", disse o ministro.