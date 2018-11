Actualidade

A Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL) dá, "para já", o "benefício da dúvida" à proposta apresentada pelo Governo, que pretende pôr fim aos atuais comandos distritais de operações e socorro, disse à Lusa o presidente daquela entidade.

Segundo Raul Castro, presidente da CIMRL e da Câmara de Leiria (PS), "para já", é necessário "dar o benefício da dúvida à proposta que está em cima da mesa".

"Deve haver uma estrutura que faça a interligação com as comunidades intermunicipais e com os municípios, de modo a prevenir, em caso de situações climatéricas adversas, e de modo a dar resposta às necessidades das pessoas", sublinhou Raul Castro.