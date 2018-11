Actualidade

A proposta de plano do Governo dos Açores para 2019 prevê a transferência para a companhia aérea SATA de 36,5 milhões de euros, assinalou hoje a secretária Regional dos Transportes e Obras Públicas.

"As verbas inscritas no plano são verbas que resultam do contrato de serviço público, existindo também uma verba adstrita ao aumento do capital social da SATA Air Açores, aprovado em reunião do Conselho do Governo, e também a necessidade de verbas para as obras nas infraestruturas aeroportuárias", justificou Ana Cunha.

Segundo a governante, que foi ouvida na Horta pela Comissão de Política Geral da Assembleia Legislativa, a propósito do Plano e Orçamento do executivo para o próximo ano, estas verbas estão assim distribuídas: pagamento do serviço público no transporte aéreo (26,8 milhões de euros); aumento do capital social (7,8 milhões de euros); e exploração dos aeródromos da região (1,7 milhões de euros).