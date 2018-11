Web Summit

Marcelo Rebelo de Sousa foi hoje apresentado, na Web Summit, em Lisboa, como "Presidente de Portugal", aplaudido de pé pelos participantes durante 25 segundos, a quem pediu para ajudar "a criar um mundo melhor".

"Levem essa mensagem", pediu, no discurso de encerramento, em inglês, de pouco menos de cinco minutos, aos participantes no palco do Altice Arena: "Por favor, ajudem a criar um mundo melhor".

E despediu-se "até para o ano", "em nome dos portugueses e de Portugal", já com a música-hino da conferência a debitar pelas colunas do palco e sob mais uma salva de palmas.