Web Summit

A 'startup' inglesa Wayve, que venceu o concurso para estas empresas em fase inicial na cimeira tecnológica Web Summit, em Lisboa, espera comercializar o seu programa para autónomos em 2023, estudando esta tecnologia nos próximos dois anos.

"Teremos uma fase de desenvolvimento da condução autónoma segura [...], que durará dois a três anos", portanto isto será uma realidade "em 2023 ou 2024", disse o cofundador da Wayve, Alex Kendall, falando aos jornalistas depois do anúncio feito pelo júri do 'pitch' (breve apresentação de uma empresa com apenas três a cinco minutos de duração).

Questionado sobre os próximos passos no projeto, Alex Kendall estimou estar, juntamente com os outros responsáveis da empresa, "a desenvolver essa tecnologia nos próximos dois anos em Cambridge, no Reino Unido, e a mostrar que funciona".