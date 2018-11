Actualidade

A editora Quetzal vai reeditar o romance "Teoria Geral do Esquecimento", do escritor angolano José Eduardo Agualusa, distinguido com o Prémio Literário Internacional de Dublin em 2017, e finalista no Prémio Man Booker Internacional no ano anterior.

Com chegada prevista às livrarias no dia 09 de novembro, este romance sobre o medo do outro, o absurdo do racismo e da xenofobia, sobre amor e redenção foi originalmente publicado em 2012, pela D. Quixote.

A primeira distinção chegaria logo no ano seguinte, com a atribuição do Prémio Literário Fernando Namora, a que se seguiria o reconhecimento internacional com a nomeação em 2016 para finalista do Prémio Man Booker Internacional, e com a atribuição, em 2017, do Prémio Literário Internacional de Dublin.