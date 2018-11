Actualidade

A seleção portuguesa de futebol feminino perdeu hoje diante dos Estados Unidos 1-0, num encontro particular dominado pela atual campeã do mundo, que até poderia ter construído um resultado mais dilatado.

O único golo acabou por acontecer à passagem do minuto 42, através da ponta de lança Jessica Mcdonald, que confirmou assim uma marca histórica para o futebol feminino norte-americano, a vitória 500.

A esperada diferença de qualidade entre as duas equipas acabou por ser evidente desde os primeiros instantes, ainda que a seleção líder do 'ranking' FIFA não tenha criado tantas oportunidades como se esperaria, porém, sempre com o controlo do encontro.