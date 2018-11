Actualidade

O Sporting manteve-se hoje na corrida ao 'play-off' de apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões de andebol, ao vencer em casa dos macedónios do Metalurg por 31-24, na sétima jornada da prova.

Frente ao último classificado do grupo C, o conjunto 'leonino' não desperdiçou a oportunidade de somar os dois pontos em disputa, vencendo o embate e igualando os dinamarqueses do Bjerringbro-Silkeborg na liderança com 10 pontos, embora a equipa portuguesa tenha mais um jogo.

Apesar do triunfo final por sete golos, o conjunto português sentiu algumas dificuldades, principalmente na primeira parte, na qual chegou ao final em desvantagem por um golo (18-17).