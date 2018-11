Actualidade

Pelo menos dez soldados e sete polícias morreram hoje no Afeganistão na sequência de um ataque do grupo extremista islâmico Talibã a um posto militar na província de Takhar, no norte do país, de acordo com as autoridades.

O chefe da polícia da província, Abdul Rashid Bashir, afirmou que, para além dos 17 mortos, 12 soldados ficaram feridos durante os confrontos que duraram várias horas.

Abdul Rashid Bashir sublinhou ainda que o grupo extremista islâmico sofreu "pesadas baixas", mas não adiantou números.