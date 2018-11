Actualidade

Um estudo afirma que 15% a 23% dos jovens atletas com menos de 25 anos que sofreram uma lesão do ligamento cruzado anterior do joelho e que regressaram à prática desportiva correm o risco de ter uma segunda lesão.

Em entrevista à Lusa, Rogério Pereira, fisioterapeuta desportivo e um dos autores do estudo, explicou hoje que apesar de os programas nacionais para a promoção da atividade desportiva terem "feito uma pressão positiva", sobretudo, junto dos pré-adolescentes e adolescentes, isso tem vindo a representar "um aumento no número de lesões desportivas".

"É bem possível que 15 a 23 em cada 100 jovens atletas que sofreram uma lesão do ligamento cruzado anterior, que é uma das lesões mais comuns do joelho, e que voltaram ao desporto, possam ter uma segunda lesão", salientou.