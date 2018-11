Actualidade

A banda norte-americana Backstreet Boys atua em Portugal a 11 de maio no Altice Arena, em Lisboa, no âmbito de uma digressão mundial que arranca em março, anunciou hoje a promotora Everything is New.

Em comunicado, a promotora indica que a banda traz para a estrada o tão aguardado novo álbum "DNA", com lançamento marcado para dia 25 de janeiro, através da RCA Records2, que já se encontra disponível para pré-reserva em https://backstreet-boys-uk.myshopify.com.

O 10.º álbum de originais "DNA", conta com músicas escritas por Lauy (Charlie XCX), Andy Grammer, Stuart Crichton (DNC) e Mike Sabbath (J Balvin).