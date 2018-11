Actualidade

O tempo, no relógio e enquanto clima, está nos desenhos que a artista Teresa Esgaio mostra, a partir de hoje, na galeria Underdogs, em Lisboa, seja na forma de senhas de atendimento, lençóis, moscas ou dálmatas.

Recentemente, Teresa Esgaio dedicou grande parte do seu tempo a desenhar um elefante e um rinoceronte - os dois com quase quatro metros de largura, o primeiro com três metros de altura e, o segundo, com 2,20 metros.

Um projeto "muito longo", que acabou por durar um ano, como recordou em declarações à Lusa, a propósito da exposição "Take a number".