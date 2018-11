OE2019

O ministro Adjunto e da Economia disse hoje que "até ao final deste ano" vão ser lançados mais seis concursos do programa Revive, que visa a valorização de edifícios com elevado valor patrimonial e cultural.

Pedro Siza Vieira falava na comissão conjunta de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa e de Economia, Inovação e Obras Públicas, no âmbito da apreciação, na especialidade, do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019).

O programa Revive, recordou o governante, "tem até ao final desta legislatura" para lançar 33 projetos de valorização de edifícios de elevado valor patrimonial e cultural.