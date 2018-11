Actualidade

A Sport TV esclareceu hoje que se "viu forçada a interromper os seus serviços" na plataforma Nowo "por falta de acordo entre as partes", e adiantou que a operadora tem uma "elevada dívida vencida" por liquidar.

A Nowo anunciou hoje que a Sport TV interrompeu o serviço dos canais canais desportivos na sua plataforma depois da operadora ter rejeitado "aceitar novas condições impostas", entre os quais um novo contrato "com um custo 15% superior" ao praticado.

Por sua vez, em comunicado,a Sport TV informa que desde as 00:00 de hoje "viu-se forçada a interromper os seus serviços ao seu parceiro Nowo, por falta de acordo entre as partes", acrescentando que o contrato com a Nowo terminou em julho deste ano, mas que "apesar das negociações para renovação entre as duas entidades terem sido iniciadas seis meses antes (fevereiro do corrente ano), não foi possível até julho chegar a novo acordo".