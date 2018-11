Actualidade

O Tribunal Judicial da Comarca do Porto visitou hoje a escarpa da Arrábida e solicitou a medição dos terrenos em disputa no âmbito do julgamento do processo movido pela Câmara contra a Selminho.

A diligência foi pedida pelo tribunal que, no local, solicitou à equipa de Topografia da Câmara do Porto para apurar quantos metros lineares tem o terreno em questão e qual a altura dos muros que ainda existem no local.

O processo cível que atualmente está em julgamento foi movido pela Câmara do Porto em 2017, após ter sido tornado público que um técnico superior da autarquia concluiu ser municipal uma parcela de 1.661 metros quadrados que integra os 2.260 metros quadrados apresentados pela Selminho para construção na Arrábida.