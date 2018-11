Actualidade

A regulamentação da lei do uso da canábis para fins medicinais, desde o cultivo até à dispensa dos medicamentos em farmácia, deverá estar concluída até ao final do ano, disse hoje a presidente do Infarmed, Maria do Céu Machado.

"Até ao final do ano, teremos a lei necessária em Portugal para regular, desde o cultivo até à dispensa, os medicamentos à base de canábis", disse Maria do Céu Machado aos jornalistas, à margem da Primeira Conferência Portuguesa sobre Canábis Medicinal - Lisbon Medical Cannabis, promovida pela Cannativa - Associação de Estudos sobre Canábis, que decorre hoje e no sábado em Lisboa.

Na conferência, a presidente da autoridade nacional do medicamento afirmou que a legislação "está muito perto de chegar ao fim".